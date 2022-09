Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante nella nuova clip del film di Zemeckis

Il Pinocchio di Zemeckis sta per arrivare e in attesa di rivedere in live-action questo classico Disney, sui social sono arrivate nuove clip che ci permettono di dare un ulteriore sguardo ad alcuni iconici personaggi tra cui il Grillo Parlante di Joseph Gordon-Levitt.

Come potete vedere nei video riportati in calce alla notizia, come suo solito, questa esemplificazione della coscienza cerca di far riflettere in ogni modo lo sprovveduto burattino, orientandolo verso scelte sicuramente più giuste rispetto a quelle che vorrebbe tanto compiere. Al suo fianco vi è chiaramente anche la ben nota Fata Turchina, interpreta stavolta da Cynthia Erivo.

Pubblicato inizialmente nel 1940, il Pinocchio in formato animato resta uno dei film Disney più acclamati dalla critica per via animazione rivoluzionaria e alla narrazione avvincente ispirata all'opera del nostro Carlo Collodi.

Con il successo di diversi remake live-action come Il libro della giungla, La Bella e la Bestia e Il Re Leone, non è di certo una sorpresa l'arrivo dell'adattamento di Pinocchio. A differenza dei suoi predecessori però, il film con Tom Hanks non verrà rilasciato nelle sale ma, arriverà direttamente in streaming sulla piattaforma gestita proprio dalla Casa di Topolino, come accaduto già in precedenza con la versione live-action di Lili e il Vagabondo.

