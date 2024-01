Pinocchio diventa horror: la prima foto dello spin-off di Winnie the Pooh Sangue e Miele

Il Public Domain Cinematic Universe si rafforza: in queste ore, infatti, i creatori di Winnie the Pooh: Sangue e Miele hanno svelato il nuovo horror dedicato a Pinocchio, la celebre fiaba creata da Carlo Collodi.

Il team composto dal regista Rhys Frake-Waterfield e Jagged Edge Productions sta infatti creando tutta una serie di progetti horror legati a diversi personaggi entrati nel pubblico dominio, come ad esempio Bambi e Peter Pan, e in vista dell'uscita di Winnie-the-Pooh: Sangue e Miele 2 - che oltre ad introdurre Tigro in questo particolare franchise getterà anche le basi per progetti futuri - è svelato il primo concept art di Pinocchio: Unstrung: come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine mostra quello che sembra essere il laboratorio di Geppetto con un banco da lavoro in legno, strumenti, bambole e una versione inquietante di Pinocchio seduto davanti a un'ascia.

Questa anteprima di Pinocchio: Unstrung proviene direttamente dai titoli di coda di Sangue e miele 2: il disegno è uno dei tanti che appariranno alla fine del film per anticipare alcuni personaggi non annunciati dell'universo narrativo di Jagged Edge. Non è chiaro se i titoli di coda conterranno un'anteprima dell'imminente Neverland Nightmare (il film su Peter Pan) o Bambi: The Reckoning, ma l'idea è quella di creare un enorme mondo interconnesso di fiabe rilette in chiave horror. ​

Nel frattempo, Variety ha annunciato che 'molto presto' anche Batman, Superman e molti eroi DC diventeranno di dominio pubblico.