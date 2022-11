Pinocchio di Guillermo Del Toro uscirà al cinema in Italia: Netflix svela la data!

Proprio come annunciato qualche giorno fa per Glass Onion, atteso sequel di Knives Out con Daniel Craig, Netflix ha confermato che anche Pinocchio di Guillermo Del Toro uscirà al cinema in Italia prima di debuttare in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand.

Dopo aver svelato il nuovo trailer di Pinocchio di Guillermo Del Toro, la piattaforma ci ha confermato che il film arriverà nei cinema italiani dal 4 dicembre, un'occasione imperdibile per ammirare il primo film d'animazione del regista messicano sul grande schermo: successivamente, Pinocchio esordirà in esclusiva su Netflix a partire dal 9 dicembre.

Questa nuova e ambiziosa versione della favola di Carlo Collodi, che l'autore premio Oscar ha realizzato interamente in stop-motion in collaborazione con Mark Gustafson, presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, e l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast vocale in lingua originale figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett, John Turturro, lo storico collaboratore di Del Toro Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman, oltre al premio Oscar Christoph Waltz e alla premio Oscar Tilda Swinton.

Secondo quanto riportato, Netflix punterà a Miglior Film agli Oscar 2023 con Pinocchio, dando già per scontata la vittoria nella categoria 'miglior film d'animazione'. A giustificare questa strategia c'è il punteggio da 100% di gradimento su Rotten Tomatoes ottenuto dal film dopo il suo passaggio in anteprima al London Film Festival.