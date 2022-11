Pinocchio di Guillermo del Toro: nuovo trailer italiano per il film Netflix in stop-motion

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo trailer italiano di Pinocchio, ennesimo adattamento cinematografico del classico della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi stavolta reimmaginato dalla mente visionaria di Guillermo del Toro, che torna alla regia dopo La fiera delle illusioni con Bradley Cooper. La pellicola uscirà a dicembre.

"Voglio raccontarvi una storia, è una storia che crederete di conoscere, ma... non è così". Inizia in questo modo il nuovo trailer di Pinocchio, e in effetti anche se abbiamo visto molti adattamenti della favola di Collodi, l'ultimo il deludente live-action Disney con Tom Hanks, questa versione appare una delle più originali, contraddistinta dal tocco del regista Premio Oscar per La forma dell'acqua.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell'Oscar Tilda Swinton.

Il cast di doppiatori italiani è invece composto da Massimiliano Manfredi, Bruno Alessandro, Ciro Clarizio, Mario Cordova, Giulio Bartolomei, Tiziana Avarista, Stefano Benassi e Franca D'Amato. Sappiamo già che Netflix punterà su Pinocchio agli Oscar 2023, incluso per la candidatura a Miglior film.

A riprova dell'originalità di questa nuova versione, Ron Perlman ha dichiarato che Pinocchio sarà ambientato nell'Italia di Mussolini e vedrà il protagonista come un 'soldato perfetto'. Ecco la dichiarazione completa della star: "Beh, che posso dire? Il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell'Italia di Mussolini, che ovviamente dà al film tutta un'atmosfera parecchio fascista e totalitaria. L'idea geniale è che, in questo film, Pinocchio è considerato il soldato perfetto, perché ovviamente non è umano. E siccome è un pezzo di legno, non mette mai in discussione gli ordini, non ha paura di obbedire a qualsiasi nefandezza, è invulnerabile ai colpi nemici. In pratica, come ho detto, è il soldato perfetto".

Pinocchio di Guillermo del Toro uscirà su Netflix il 9 dicembre 2022.