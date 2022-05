Pinocchio: Guillermo Del Toro presenterà il film al festival di Annecy

Guillermo del Toro si prepara a mostrare al pubblico al Festival di animazione di Annecy in Francia la tanto attesa rivisitazione del classico Pinocchio. Secondo Variety, un primo sguardo in esclusiva al film è stato programmato da Netflix per il festival che si svolgerà dal 13 al 18 giugno.

Il Pinocchio di Del Toro è in lavorazione da molto tempo, ha subito molti ritardi, ma ora il regista de La forma dell'acqua è pronto a dare finalmente vita a uno dei suoi personaggi preferiti. Co-diretto da Mark Gustafson, con l'aiuto della sceneggiatura di Patrick McHale, il film è la versione di Del Toro del romanzo classico del 1883 di Carlo Collodi con alcune apparenti ispirazioni da Frankenstein. Ambientato nell'Italia di Mussolini, seguirà le avventure della marionetta che cercherà di trovare il suo posto nel mondo.

Pochi mesi fa, Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di Pinocchio di Del Toro, che uscirà questo dicembre in occasione del periodo natalizio. Il cast vocale del film in stop-motion è composto da Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman. La Jim Henson Company ha collaborato con del Toro per il film quando, con Lisa Henson, produceva con Alex Bulkley, Corey Campodonico e Gary Ungar.

In attesa di nuove informazioni sulla pellicola, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Del Toro, Sorrentino e Hazanivcious sul cinema e lo streaming.