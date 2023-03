Pinocchio, Guillermo del Toro alla premiazione degli Oscar: 'L'animazione è cinema'

Guillermo del Toro trionfa ancora dopo il doppio successo del 2018 con La Forma dell’Acqua. Stavolta a valergli l’ambita statuetta è il suo adattamento in stop motion di Pinocchio, candidato vincitore del premio come miglior film d’animazione.

Pinocchio, dopo un lavoro di produzione durato anni, è stata l’ennesima dimostrazione di come una mente geniale sia in grado di riportare in vita dei classici del passato adattandoli ai propri pensieri, ideali e punti di vista per trarne un significato e un significante del tutto nuovi.



La versione Targata Netflix del classico della letteratura italiana prende, infatti, soltanto spunto dall’opera di Collodi per catapultarla in un contesto completamente diverso aggiungendole una nuova connotazione politica tipica dei lavori di un regista capace di intrattenere senza dimenticare mai di lanciare un messaggio chiaro e contestualizzato.



Durante la cerimonia di premiazione Guillermo del Toro si è voluto però soffermare su un tema forse meno pregno di attivismo nel modo in cui siamo abituati a pensarlo dedicando le sue parole ai film d’animazione e decretandone una maturità che ormai pare evidente agli occhi di tutti: “L’animazione è cinema e non soltanto un genere per bambini. L’animazione è pronta al suo prossimo passo. Ormai siamo pronti. Per favore, aiutateci a mantenere l’animazione viva”.



Insieme a Guillermo del Toro ha ritirato il premio l’altro regista di Pinocchio, Mark Gustafson, che ha voluto rimarcare l’importanza del filmmaker messicano e l’amore e la dedizione necessari per la creazione di un’opera in stop motion: “Questa forma d’arte che amiamo, lo stop motion è assolutamente viva e in ottima forma. Del Toro è stato la genesi di tutto, anche dei miei problemi con l’alcool".



Una grande vittoria per l’animazione più matura, dunque, ricordando sempre che ogni lavoro serio è fatto anche di divertimento e passione, come ci testimoniano i tanti easter egg presenti nel Pinocchio di Guillermo del Toro.