Pinocchio, Guillermo Del Toro festeggia: il film Netflix è primo in classifica!

Pinocchio di Guillermo Del Toro è arrivato in streaming su Netflix, e a quanto pare non è passato inosservato per il grande pubblico: come pubblicizzato anche dal regista messicano sui propri canali social, infatti, il nuovo adattamento di Carlo Collodi ha debuttato primo in classifica.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Guillermo Del Toro ha utilizzato il suo account Twitter per condividere uno screenshot della classifica dei film pubblicata da FlixPatrol, un sito Web che monitora le classifiche di film e serie tv disponibili in streaming. "Il film Netflix n. 1 al mondo", ha twittato il regista premio Oscar, mostrando l'immagine di Pinocchio in cima al podio. Secondo la classifica, Pinocchio è primo su Netflix davanti ad altri titoli di enorme successo, come il nuovo film dei record Troll, L'amante di Lady Chatterly e God's Crooked Lines. Il sito afferma che le sue classifiche sono determinate dagli elenchi di tendenza di ciascun servizio di streaming: tuttavia, nella top 10 ufficiale di Netflix USA Pinocchio è quarto, dietro a Bullet Train, Prisoners ed Emily the Criminal.

Ricordiamo che Pinocchio è il primo film d'animazione di Guillermo del Toro e vede Ewan McGregor nei panni di Sebastian J. Cricket, il grillo che vive nel cuore di legno di Pinocchio e funge da narratore del film. Del Toro collabora con la Jim Henson Company e ShadowMachine nell'animazione in stop-motion del romanzo di Carlo Collodi, che segue un burattinaio che impara a comprendere la vita. Oltre a McGregor, il cast vocale comprende anche David Bradley nei panni di Geppetto, Gregory Mann nei panni di Pinocchio, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman, con Christoph Waltz e Tilda Swinton.

