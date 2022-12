Pinocchio di Guillermo Del Toro, gli easter-egg nascosti: li avete scovati tutti?

Dopo la scena in anteprima di Pinocchio di Guillermo Del Toro, torniamo a parlare dell'acclamato film d'animazione disponibile in esclusiva su Netflix dando uno sguardo ravvicinato ai tantissimi easter-egg nascosti nel mondo in stop-motion che rilegge la fiaba di Carlo Collodi.

Gli easter-egg, che vi elenchiamo qui sotto, sono stati ufficialmente confermati da Guillermo Del Toro tramite un comunicato stampa che Netflix ci ha gentilmente fatto recapitare:

Omaggi ai grandi : le fattezze del mito della stop-motion Will Vinton sono impresse in una maschera che si può vedere nella bottega di Geppetto; inoltre, le iniziali di Guillermo del Toro sono incise sulla pelle di Morte.

: le fattezze del mito della stop-motion Will Vinton sono impresse in una maschera che si può vedere nella bottega di Geppetto; inoltre, le iniziali di Guillermo del Toro sono incise sulla pelle di Morte. Auto-citazioni : il regista messicano ha citato esplicitamente anche alcuni dei suoi passati capolavori, come Il labirinto del fauno (clessidre e disegni di figure stilizzate nelle vetrate della chiesa del villaggio), La spina del diavolo (le immagini di Cristo, le statue e i santi, le bombe, la camerata di bambini), Cronos (le luci che entrano nell'appartamento di Geppetto), La forma dell'acqua (finestre semi-circolari), Hellboy (i crocifissi) e anche il recente La fiera delle illusioni (il carnevale di Volpe).

: il regista messicano ha citato esplicitamente anche alcuni dei suoi passati capolavori, come Il labirinto del fauno (clessidre e disegni di figure stilizzate nelle vetrate della chiesa del villaggio), La spina del diavolo (le immagini di Cristo, le statue e i santi, le bombe, la camerata di bambini), Cronos (le luci che entrano nell'appartamento di Geppetto), La forma dell'acqua (finestre semi-circolari), Hellboy (i crocifissi) e anche il recente La fiera delle illusioni (il carnevale di Volpe). Auto-auto citazioni: nella bottega di Geppetto addirittura ci sono delle citazioni allo stesso Pinocchio di Guillermo Del Toro, dato che si possono intravedere i burattini di personaggi che sii incontreranno più avanti nel corso del film (un coniglio, una scimmia, una volpe, e perfino una marionetta del mostro di Frankenstein).

