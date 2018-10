Pinocchio: il film animato in stop motion di Guillermo Del Toro si farà!

Il regista Premio Oscar Guillermo Del Toro ha trovato un accordo con Netflix per co-dirigere il tanto atteso film animato su Pinocchio. Dopo circa una decina d'anni, il regista messicano riuscirà finalmente a realizzare la sua versione stop motion del classico di Carlo Collodi.

Del Toro si è occupato della sceneggiatura insieme a Patrick McHale (Over The Garden Wall, Adventure Time), e co-dirigerà il film con Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox). Guy Davis sarà co-production designer e prenderà ispirazione dai design originali di Pinocchio firmati da Gris Grimly per il romanzo originale, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. La produzione del film partirà questo autunno.

La pellicola sarà un musical animato realizzato in stop motion e ambientato in Italia durante i movimentati anni '30. L'unione tra il fantasy ed il periodo storico di repressione ricorda molto la pellicola che ha lanciato il regista messicano nel cinema mondiale: Il labirinto del fauno.

Guillermo del Toro ha così commentato: "Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro quanto l'animazione e nessun personaggio ha avuto un legame profondo con me quanto Pinocchio. Nella nostra storia, Pinocchio è un'anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non può comprendere. Il nostro protagonista si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Ho da sempre voluto realizzare questo film. Sono estremamente grato a Netflix e al suo eccezionale team per questa opportunità unica nel suo genere, che mi permetterà di presentare la mia personale versione di questo strano burattino al pubblico di tutto il mondo".



Melissa Cobb, vice presidente della sezione Kids and Family di Netflix, ha aggiunto: "Durante tutta la sua illustre carriera, Guillermo ha dimostrato la sua maestria nell'inspirare le persone attraverso i suoi magici mondi pieni di personaggi indimenticabili, dai mostri di Pan's Labyrinth alla bestia acquatica di “La forma dell'acqua”. Siamo incredibilmente entusiasti di approfondire ulteriormente la nostra relazione con Guillermo e siamo certi che la sua personale visione artistica profondamente toccante porterà in vita una nuova versione di Pinocchio, che sarà accolta dal pubblico di tutto il mondo".