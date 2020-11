Pinocchio, Favolacce e Il Traditore trionfano ai Ciak D'oro 2020: ecco tutti i vincitori

Sono stati resi noti i vincitori dei Ciak d'oro 2020, edizione che ha visto trionfare in particolare Pinocchio di Matteo Garrone, Favolacce dei fratelli D'Innocenzo e Il Traditore di Marco Bellocchio.

Pinocchio ha portato a casa ben quattro premi: miglior attore non protagonista per Roberto Benigni, migliori costumi, migliori scenografie e miglior sonoro, mentre Favolacce ha vinto nelle categoria di miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista. Il film con Pierfrancesco Favino si è aggiudicato invece la migliore fotografia e il miglior montaggio.

Di seguito potete trovare tutti i vincitori:

Migliore attore non protagonista: Roberto Benigni (Pinocchio)

Migliore attrice non protagonista: Barbara Chichiarelli (Favolacce)

Migliore sceneggiatura: Damiano e Fabio D’Innocenzo (Favolacce)

Migliore colonna sonora: Brunori Sas (Odio l’estate)

Miglior Produttore: Pepito Produzioni, con Amka Films Prod., Qmi, Rai Cinema, Vision Distribution (Favolacce)

Migliore Fotografia: Vladan Radovic (Il traditore)

Miglior Montaggio: Francesca Calvelli (Il traditore)

Migliori costumi: Massimo Cantini Parrini (Pinocchio e Favolacce)

Migliori scenografie: Dimitri Capuano (Pinocchio)

Miglior sonoro: Maricetta Lombardo (Pinocchio)

Colpo di fulmine: Lontano lontano di Gianni Di Gregorio

Miglior Cortometraggio: Non io di Claudia Gatti e Benedetta Pontellini

Rivelazione nelle serie tv: Carlotta Antonelli (Suburra La Serie)

Siete d'accordo con le scelte dei Ciak d'oro? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la recensione di Pinocchio e la recensione di Favolacce.