Pinocchio, Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante nel film di Guillermo Del Toro

Dopo la conferma della ripartenza del film in stop-motion su Pinocchio di Guillermo Del Toro, si era diffusa la notizia di un cast davvero d'eccezione per il progetto, sebbene non fossero stati resi noti i ruoli degli attori. Ora arriverebbe una prima conferma.

Ammettiamolo: se ci avessero detto che dietro il Grillo Parlante c'era Ewan McGregor, il personaggio sarebbe stat più simpatico a tutti.

Che la amiate o meno, però, sarà proprio la coscienza del burattino che diverrà bambino la parte affidata all'attore di Moulin Rouge e Star Wars, che ormai ci sta prendendo gusto a rigugiarsi nel mondo delle fiabe e dei racconti di fantasia.

McGregor, infatti, ha recentemente interpretato Lumiere nel live-action Disney de La Bella e La Bestia, e poco dopo lo abbiamo visto nei panni di un adulto Christopher Robin in Ritorno al Bosco dei 100 Acri, sempre di produzione Disney.

Da quel che sappiamo del resto del cast, l'attore di Harry Potter e Game of Thrones David Bradley sarà Geppetto, mentre ancora sconosciuti sono i ruoli di Christoph Waltz, Ron Perlman e Tilda Swinton (Mangiafuoco? Fata Madrina? Il Gatto e la Volpe? Nessuno di questi?).

L'arrivo nelle sale di Pinocchio di Guillermo del Toro era previsto per il 2021 (prima del lockdown). Al momento, non sappiamo se è ancora quella la data vigente o meno.