Pinocchio, Disney vorrebbe Oakes Fegley nel ruolo di Lucignolo

I live action Disney sono ormai diventati una consuetudine a Hollywood e tra i prossimi titoli in uscita c'è una rivisitazione di Pinocchio diretta da Robert Zemeckis, con Tom Hanks nel cast. Sebbene molti dettagli siano ancora misteriosi, un report di questi giorni di The Illuminerdi riferisce dell'interessamento Disney per Oakes Fegley.

La star de Il drago invisibile potrebbe interpretare Lucignolo. Nel Classico animato, Lucignolo è un ragazzo di strada estremamente indisciplinato che fa amicizia con Pinocchio e lo convince a recarsi con lui al Paese dei Balocchi dove si trasformerà in un asino.

Da film del 1940 Lucignolo è poi comparso in alcuni cameo come in Chi ha incastrato Roger Rabbit?, diretto proprio da Zemeckis, e nella serie House of Mouse - Il Topoclub.



Tra le giovanissime star più ambite di Hollywood, Oakes Fegley è noto per i suoi ruoli in Il drago invisibile, Il cardellino, Nonno questa volta è guerra, La stanza delle meraviglie e nella serie Person of Interest.

Ha fatto molto discutere la scelta di Disney di spostare Pinocchio direttamente su Disney+, dopo che la major ha fatto sapere che il servizio streaming aveva superato i 73,7 milioni di abbonati.

"Siamo lieti di annunciare che, alla fine del quarto trimestre, il servizio [Disney+] aveva più di 73 milioni di abbonati, superando le nostre aspettative solo nel suo primo anno".



Il cast di Pinocchio comprende Tom Hanks nel ruolo di Geppetto, con Alan Cumming e Stephen Graham che potrebbero interpretare rispettivamente la Volpe e il Cocchiere.

Pinocchio è uno dei racconti maggiormente trasposti al cinema. Potete leggere sulle nostre pagine la recensione di Pinocchio di Matteo Garrone e la recensione di Pinocchio targato Disney.