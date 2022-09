Pinocchio Disney: 5 cose che non sapete, tra segreti stile Pixar e simpatizzanti di Hitler

Pinocchio di Robert Zemeckis sta per arrivare su Disney Plus in occasione del Disney Plus Day, e per prepararvi a questa nuova versione del famoso Classico Disney vi raccontiamo 5 curiosità che forse non sapete su Pinocchio, il film animato uscito nel 1940.

Come sempre, potete trovarle qui sotto:

: durante il numero musicale "When You Wish Upon a Star", vicino al Grillo Parlante si possono vedere sula sinistra dell'immagine due libri, "Peter Pan" e "Alice nel paese delle meraviglie". Walt Disney iniziò a sviluppare queste due storie per il grande schermo al momento dell'uscita di Pinocchio e i film sarebbero stati distribuiti rispettivamente nel 1953 e nel 1951. La Pixar oggi è famosa per nascondere nei suoi film in uscita degli indizi che anticipino i progetti futuri. Simpatizzante di Hitler: secondo il co-regista del film Jack Kinney, Christian Rub (la voce di Geppetto nella versione originale) era un simpatizzante nazista che ha fatto letteralmente impazzire la troupe durante i lavori con le sue storie sulle gesta di Adolf Hitler. Alla fine però la produzione gliel'ha fatta pagare durante i preparativi per la scena con Geppetto che pesca dall'interno del Mostro, la balena: la troupe fece mettere Rub su un palcoscenico improvvisato dal quale doveva fingere di pescare, mentre il palcoscenico ondeggiava per ricreare i movimenti della barca e sballottando senza sosta Christian Rub. "Gli abbiamo fatto fare un giro di giostra che non ha mai dimenticato", avrebbe raccontato Kinney.

Il remake live-action di Pinocchio sarà disponibile domani per il Disney Plus Day: per altri contenuto, guardate il trailer ufficiale di Pinocchio di Robert Zemeckis.