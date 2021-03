Pinocchio, Cynthia Erivo e Joseph Gordon-Levitt nel cast del live-action Disney

È The Wrap a rendere noto in esclusiva che Cynthia Erivo, cantante e attrice britannica nominata l'anno scorso agli Oscar per il suo ruolo da protagonista in Harriet, è stata ingaggiata dalla Disney per vestire i panni della Fata Turchina nel remake live-action di Pinocchio.

A prestare la voce a Pinocchio troveremo il giovane Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor), mentre Joseph Gordon-Levitt doppierà il Grillo Parlante. Tra le new entry del cast vocale segnaliamo anche Michael Key nel ruolo della Volpe e Lorraine Bracco nei panni di Sofia, un personaggio inedito creato appositamente per la pellicola. Con loro ci saranno i già confermati Tom Hanks (Geppetto) e Luke Evans (il Cocchiere).

Diretto da Robert Zemeckis, il film sarà basato sul classico animato Disney del 1940 (dunque non sul romanzo di Collodi) ed entrerà in produzione il mese prossimo nel Regno Unito. Come anticipato nei mesi scorsi, Pinocchio salterà la distribuzione nelle sale cinematografiche per approdare direttamente su Disney+.

Siete curiosi di questo progetto? Fateci sapere cosa ne pensate di questo annuncio nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che la Casa di Topolino ha da poco pubblicato il trailer ufficiale di Cruella, pellicola live-action che vedrà Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon.