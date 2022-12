Pinocchio conquista Netflix: primo in classifica nella nuova settimana di Natale

Quando ha debuttato su Netflix, il capolavoro in stop-motion Pinocchio di Guillermo Del Toro non era riuscito a conquistare la vetta della classifica, piazzandosi secondo dietro L'amante di Lady Chatterley, ma le cose adesso sono cambiate.

Con i nuovi dati settimanali collezionati dalla piattaforma di streaming on demand appena pubblicati, infatti, Netflix ha confermato che Pinocchio è balzato in testa alla classifica dei film più visti sul servizio per la settimana dal 12 dicembre al 18 dicembre. Il nuovo film di Del Toro è stato visto per oltre 39 milioni di ore in quei giorni, un aumento notevole rispetto alle 29 milioni di ore accumulate nella prima settimana di programmazione. Comunque i numeri di Pinocchio, come facilmente pronosticabile, non sono alti come altri film originali Netflix usciti quest'anno: ad esempio The Grey Man ha collezionato oltre 90 milioni di ore di streaming nella sua seconda settimana mentre il successo indipendente Purple Hearts ha fatto registrare la settimana più grande del 2022 con oltre 102 milioni di ore.

Al di là dei numeri, comunque, Pinocchio sembra il titolo di riferimento di Netflix per gli Oscar 2023: con Guillermo Del Toro da sempre uno degli autori preferiti dell'Academy, già vincitore dell'Oscar per la miglior regia e per il miglior film con La forma dell'acqua, una nomination per il miglior film d'animazione sembra quasi garantita, e addirittura secondo le indiscrezioni le speranze di Netflix sono quelle di ottenere anche una nomination a Best Picture, impresa riuscita solo a tre film d'animazione nella storia del premio (La bella e la bestia, Up e Toy Story 3).

Pinocchio è ora disponibile su Netflix.