Pinocchio, il compositore Desplat rivela: ''Se del Toro piange, ho fatto centro!''

Dopo l'annuncio della data di uscita nelle sale italiane del Pinocchio di Guillermo del Toro il compositore Alexandre Desplat, in occasione dell' evento Sound & Screen, ha raccontato della sua esperienza lavorativa al fianco del celebre regista messicano.

Che le pellicole di del Toro vedano nelle musiche e nelle composizioni un elemento chiave è oramai cosa nota. Messe al posto giusto, le note hanno il potere di evocare sensazioni ed emozioni impagabili e l'ultimo progetto del regista premio Oscar ha trovato proprio nella musica un aiuto imprescindibile.

Il Pinocchio targato Guillermo del Toro ha infatti potuto godere del lavoro e delle abilità del compositore Alexandre Desplat, che ha recentemente raccontato la sua esperienza al fianco del regista: "Guillermo ha una forte passione per il cinema, per la musica e per la colonna sonora dei suoi film", aggiungendo: "Non ha paura e non ha limiti. È aperto a qualsiasi idea. Ama il fatto che la musica possa suscitare emozioni e questo film ha molti contrasti come: il pericolo e la malinconia, la gioia e la fantasia attraverso l'amore di un padre e di un figlio".

Non è il primo progetto per il quale i due si ritrovano a collaborare. Il loro primo incontro professionale è avvenuto con l'acclamata pellicola La forma dell'acqua nel 2017 ed ormai Desplat sa quando fa centro con le sue musiche: "Se vedo che piange, ho fatto centro!", ha dichiarato divertito.

In attesa di poter ammirare l'ultima fatica di del Toro sul grande schermo, qui il trailer ufficiale di Pinocchio!