Pinocchio, la nuova clip mostra Luke Evans nei panni del Cocchiere

Dopo l'uscita del trailer di Pinocchio di qualche giorno fa, un nuovo filmato è stato pubblicato e abbiamo l'occasione di dare un primo fugace sguardo al Cocchiere di Luke Evans.

La Disney non ha intenzione di fermarsi con i rifacimenti dei nostri cartoni animati preferiti e nella lista dei live-action già pubblicati tra poco comparirà anche Pinocchio. La storia del burattino di legno più famoso al mondo, nato dalla penna dell'italiano Carlo Collodi, uscì per la prima volta in versione animata nel 1940.

Nella clip appena pubblicata vengono mostrate alcune interviste degli attori e i dietro le quinte di un progetto imponente. Tom Hanks, che vedremo interpretare Geppetto, si lascia andare a dichiarazioni di stima nei confronti del regista Robert Zemeckis, elogiandone l'immaginazione: "Bob è uno di quei registi che ti porta in posti che vanno oltre le tue aspettative".

Tra un frame e l'altro è possibile osservare, seppur se per pochi secondi, anche Luke Evans nei panni del Cocchiere mentre "traghetta" i bambini verso l'isola del Piacere, dove i più maleducati vengono trasformati in asini. Dopo l'esperienza come Gaston nel remake de La bella e la bestia, per Evans è giunto quindi il momento di re-indossare i panni del cattivo.

Dopo l'adattamento di Garrone e questo live-action Disney in uscita l'8 settembre, anche Guillermo del Toro si è ritrovato tra le mani la storia di Collodi. Il famoso attore sta lavorando al suo adattamento per Netflix, in uscita per la fine del 2022, utilizzando la tecnica della stop-motion.