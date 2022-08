Pinocchio, arriva il trailer ufficiale! Ci sono anche Mangiafuoco e la balena

Le note di When You Wish Upon a Star accompagnano da anni l'introduzione di ogni nuovo Classico Disney, ma ora stanno finalmente per prendere nuovamente posto nel film che prima di tutti le ha ospitate: il live-action di Pinocchio sta arrivando, come ci ricorda l'arrivo di questo primo, attesissimo trailer ufficiale!

Già nelle scorse settimane il primo teaser di Pinocchio ci aveva mostrato alcuni dei principali protagonisti del film ispirato alla fiaba di Collodi, tra cui la Fata Turchina e il Grillo Parlante: il nuovo trailer ci permette però finalmente di addentrarci ulteriormente nel mondo tratteggiato in versione live-action da Robert Zemeckis, dandoci una panoramica dell'intero cast di personaggi.

Dai già citati Grillo Parlante e Fata Turchina, passando per l'ovvio Geppetto di Tom Hanks e finendo con Mangiafuoco e il Gatto e la Volpe: ci sono proprio tutti in questo nuovo trailer, che oltre a mostrarci l'iconico momento del naso allungato ci permette anche di avere un'anteprima della scena della balena e di dare un fugace sguardo a quello che sembrerebbe il Paese dei Balocchi, palesando un'assoluta fedeltà al materiale originale in alcuni momenti e la voglia di prendersi qualche libertà in altri.

Cosa ne dite? Questo primo trailer vi ha convinti? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate l'ultimo poster ufficiale di Pinocchio.