Pino Insegno compie 64 anni: i 5 doppiaggi migliori della voce di Aragorn

Se il doppiaggio italiano fa scuola in tutto il mondo lo dobbiamo a una grande tradizione che da anni continuiamo a onorare anche grazie a personaggi come Pino Insegno, senza dubbio una delle eccellenze del settore: nel giorno del cinquantaquattresimo compleanno dell'attore, dunque, non possiamo non ricordare le sue prove migliori.

Recentemente contestato per la sua amicizia con la premier Giorgia Meloni, Insegno ha dato voce a miriadi di attori di primissimo livello e personaggi entrati nella storia: primo fra tutti non possiamo ovviamente non nominare Viggo Mortensen e, nello specifico, l'iconico Aragorn de Il Signore degli Anelli (per quanto meriterebbero una menzione anche film come A History of Violence, Green Book e altri ancora).

Seguiamo con un altro degli aficionados della voce di Insegno, aka Will Ferrell: anche in questo caso ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, ma quell'immortale "Mamma, il polpettone!" ci porta a indicare 2 Single a Nozze come nostra prova preferita; anche Sacha Baron Cohen ha spesso beneficiato della cura Insegno, e in questo caso non possiamo esimerci dall'indicare Borat come esempio perfetto della sua bravura.

Passiamo quindi a Jamie Foxx e in particolare al Django Unchained di Quentin Tarantino (ma con Ray è una lotta davvero, davvero dura), mentre ci sembra giusto chiudere la nostra top 5 con lo splendido Mark Wahlberg di The Departed ("Forse sì, forse no, forse vaffa**ulo!"). E voi, siete d'accordo con la nostra classifica? Fatecelo sapere nei commenti!