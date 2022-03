Pink Floyd, anche la rock band sta con l'Ucraina: musica rimossa da piattaforme russe

Molte star si sono spese in favore dell'Ucraina e ora anche i Pink Floyd (o almeno quello che ne resta) hanno deciso di dimostrare la propria vicinanza allo stato dell'Europa orientale colpito da un'improvvisa invasione, rimuovendo la propria musica da tutte le piattaforme digitali in Russia e Biellorussia.

La band ha twittato la notizia venerdì, scrivendo: "Per stare con il mondo nel condannare fermamente l'invasione russa dell'Ucraina, le opere dei Pink Floyd, dal 1987 in poi, e tutte le registrazioni da solista di David Gilmour sono state rimosse da tutti i fornitori di musica digitale in Russia e la Bielorussia a partire da oggi".

Stando a quanto riportato Bloomberg, il co-fondatore dei Pink Floyd Roger Waters, che ha lasciato la band nel 1985, ha anche denunciato in prima persona il presidente russo Vladimir Putin e la sua decisione di invadere l'Ucraina.

In una lettera aperta sollecitata da un fan ucraino, Waters ha scritto: "Sono disgustato dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, si tratta di un errore criminale, l'atto di un gangster, ci deve essere un cessate il fuoco immediato. Mi dispiace che i governi occidentali stiano alimentando il fuoco che distruggerà il tuo bellissimo sovvenzionando l'acquisto di ulteriori armi invece di impegnarsi nella diplomazia. Sarà necessario fermare il massacro".

Prima della rock band anche la Disney ha deciso di limitare i propri contenuti in Russia mentre, Netflix ha sospeso il proprio servizio streaming. Insomma, oltre alle sanzioni, continua il fuggi fuggi generale dei colossi della cultura e dell'intrattenimento dalla nazione euroasiatica in segno di protesta.