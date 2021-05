Pink, il documentario sulla cantante presto su Amazon Prime: arriva All I know so far

In più di vent'anni di carriera ha venduto oltre 40 milioni di album e 70 milioni di singoli, oltre a svariati Grammy, MTV Awards e premi assortiti. Al di là di questi numeri, Pink non si è fatta mancare le incursioni nel mondo del cinema, come in Charlie's Angels - Più che mai del 2003. Adesso è in arrivo un documentario Amazon Original su di lei.

Sarà infatti in streaming su Amazon Prime Video dal prossimo 21 maggio P!nk: All I know so far, che seguirà la cantante (all'anagrafe Alecia Beth Moore) durante il suo tour mondiale del 2019, che ha fatto seguito alla pubblicazione dell'album Beautiful Trauma e ha fatto registrare numeri da record.

Il regista del documentario è Michael Gracey: per altri approfondimenti sulla sua carriera rimandiamo alla nostra recensione del musical The Greatest Showman. P!nk: All I know so far è prodotto da Isabella Parish, oltre che dallo stesso Gracey, e offre al pubblico uno sguardo inedito sulla vita della cantante, mostrando come Pink riesca a dividersi tra il suo ruolo di madre, moglie e performer.

Come in tutti i prodotti di questo tipo, inoltre, non mancheranno i filmati on the road e dietro le quinte, le interviste e materiale inedito e personale dell'artista.

Il trailer di P!nk: All I know so far è visibile anche all'interno della notizia. In attesa del documentario sul tour di Pink, intanto, vi presentiamo cinque thriller da recuperare su Amazon Prime Video.