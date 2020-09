I Pinguini di Mr. Popper: ecco 5 curiosità sull'imperdibile film con Jim Carrey

Questa sera va in onda su Nove I pinguini di Mr. Popper, film del 2011 diretto da Mark Waters, interpretato da Jim Carrey basato sull'omonimo racconto per bambini di Richard e Florence Atwater. Ecco 5 curiosità che forse non conoscete su questa meravigliosa pellicola.

Nel film vi è chiaro omaggio a Dick Van Dyke, lo spazzacamino di Mary Poppins. Jim Carrey mentre realizza una performance danzereccia con i suoi pinguini prende chiaramente ispirazione dalla medesima coreografia che Bert realizza nel corso delle sue avventure con Jane e Micheal e la loro amatissima tata. Quello di Van Dyke non è l'unico omaggio al cinema che fu, i Pinguini mostrano una certa empatia con Charlie Chaplin rimanendo chiaramente ipnotizzati di fronte ad uno dei suoi film muti. Per alcune riprese del film sono stati utilizzati pinguini addestrati ma, molte altre scene sono state realizzate con l'aiuto degli effetti speciali. Ciascun pinguino doveva muoversi in maniera diversa ed avere delle proprie particolari caratteristiche. Non è stato semplice ma, il risultato finale è stato straordinario. Inizialmente il ruolo di Mr. Popper non era stato pensato per Jim Carrey. Al suo posto sarebbe dovuto esserci in principio Ben Stiller ma per la parte sono stati presi in considerazione anche Owen Wilson e Jack Black. Con questo film Angela Lansbury è ritornata al cinema dopo 6 anni di assenza.

Per ulteriori approfondimenti sul film, date un'occhiata alla nostra recensione de I pinguini di Mr. Popper.