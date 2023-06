Piggy: body shaming e violenza nel trailer del nuovo horror di I Wonder Pictures

L'estate al cinema è solo all'inizio, e per continuare ad attirare il pubblico nelle sale I Wonder Pictures ha pubblicato in queste ore il trailer ufficiale italiano dell’horror spagnolo Piggy, diretto da Carlota Pereda.

Protagonista del fiml è Sara (Laura Galán), un'adolescente sovrappeso vittima di bullismo da parte una cricca di ragazze coetanee. A osservare l’ennesimo abuso, un uomo misterioso che darà una svolta inaspettata alla vita della ragazza: posta di fronte all’opportunità di vendicarsi del costante e gratuito body shaming, Sara dovrà decidere se essere complice di un terribile segreto o far prevalere il comune senso etico e morale.

Piccolo fenomeno del cinema iberico dello scorso anno, diviso tra le angherie di Carrie e i paesaggi rurali di Non aprite quella porta, Piggy ha ottenuto sei candidature ai Goya 2023, gli Oscar spagnoli, e ha inanellato nel corso del 2022 una serie di fortunati passaggi nei principali festival internazionali, tra cui le anteprime al Sundance 2022 e come evento speciale ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2022, ricevendo il plauso della critica. Il film uscirà in Italia dal 20 luglio, distribuito da I Wonder Pictures.

Per altre opere imperdibili dal cinema spagnolo, non è mai troppo tardi per saperne di più su As Bestas di Rodrigo Sorogoyen, che ha dominato l'edizione dei Goya sopracitata.