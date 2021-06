Pig, ecco il primo poster del nuovo film con Nicolas Cage!

Di Pig non si parlava da un po', ma non per questo la produzione è stata con le mani in mano: i lavori sul nuovo film con Nicolas Cage sono infatti proseguiti nel corso degli ultimi mesi, con il primo poster a ricordarci ora l'arrivo in tempi brevi del primo trailer ufficiale e, ovviamente, del lungometraggio stesso sul grande schermo.

Pig era stato annunciato durante i primi mesi del 2020, risultando una delle poche note liete in un periodo in cui l'industria cinematografica doveva cominciare a fare i conti con gli stop e i rallentamenti imposti dalla prima fase della pandemia.

In uscita il prossimo 16 luglio, il film diretto da Michael Sarnoski (regista alla sua opera prima) vedrà Cage nei panni di un cercatore di tartufi che vive solitario in Oregon: il rapimento del suo amato maiale, però, costringerà il nostro a tornare a Portland per cercare di recuperare il povero animale. Qui, però, il personaggio di Nicolas Cage dovrà fare i conti con un passato che aveva cercato di dimenticare.

Il trailer di Pig dovrebbe essere rilasciato nel giro di un paio di giorni: solo allora, dunque, potremo sapere qualcosa in più su questo thriller che si annuncia come davvero unico nel suo genere! L'appuntamento in sala, invece, è di qui a poche settimane.