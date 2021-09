Pig con Nicolas Cage da oggi in Italia: uno dei migliori film dell'anno arriva in digitale

Da oggi 15 settembre arriva in esclusiva digitale per il mercato italiano Pig, esordio alla regia di Michael Sarnoski con protagonista il grande Nicolas Cage in quello che è già uno dei film più sorprendenti e acclamati dell'anno.

Disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, iTunes, Google Play Film, Youtube, Prime Video, Rakuten TV e Timvision, Pig che ha ottenuto ben il 97% di gradimento sul sito Rotten Tomatoes: Nicolas Cage, autore di una prova attoriale sublime, veste i panni di Rob, un uomo che per ragioni ignote vive da eremita nelle terre selvagge dell’Oregon. Solitario, poco loquace e gran cacciatore di tartufi, passa le giornata nella sola compagnia del suo amato maiale domestico. Quando alcune persone senza scrupoli rapiscono il suo fedele amico dalla coda riccioluta, Rob dovrà tornare abbandonare i boschi, rientrare a Portland, affrontare il suo passato e chiudere i conti che aveva lasciato in sospeso.

Come un John Wick in cupio dissolvi nel quale l'azione frenetica dalle coreografie di matrice asiatica ha lasciato il posto ad una melanconia grigia, irsuta e vestita di stracci, e quasi una sorta di imprevedibile ed inatteso sequel spirituale e funereo di Ratatouille della Pixar, Pig rappresenta il grande ritorno di Nicolas Cage ai suoi livelli più alti di sempre, quelli intravisti ne Il colore venuto dallo spazio e qui di nuovo felicemente consolidati. L'esordio alla regia di Sarnoski è un film insospettabilmente tragico, un'opera di svolte impreviste e sorprendenti e di una rabbia inespressa, che come il recente e purtroppo passato inosservato Funny Face sembra non poter mai emergere né esplodere perché trattenuta da una regia mansueta e contemplativa interessata al silenzio, alla realizzazione dei fatti e alle reazioni scatenate dalla progressiva presa di coscienza dei personaggi.

Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Nel frattempo, recuperate il trailer ufficiale di Pig e anche il poster ufficiale di Pig.