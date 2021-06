Pig, il film con Nicolas Cage si mostra nel primo trailer ufficiale!

Avete presente il modo in cui Taken ci insegnò come fosse decisamente meglio non torcere un capello ai familiari di Liam Neeson? Bene, questo Pig potrebbe fornirci un'altra, importantissima lezione: mai, mai pensare di rapire il maiale da tartufo di Nicolas Cage.

Il film che vedrà l'esordio alla regia di Michael Sarnoski si concentrerà infatti proprio su questo: in Pig Nicolas Cage si cala nei panni di un cercatore di tartufi da tempo ritiratosi in solitudine nei boschi dell'Oregon, dove vive in compagnia proprio dell'adorabile animale che lo aiuta nel suo lavoro grazie al suo finissimo olfatto.

Dopo l'irruzione di alcuni individui misteriosi, però, il maiale che dà il titolo al film viene rapito: al nostro Nicolas non resta altro da fare che mettersi sulle sue tracce, finendo per tornare a Portland e trovarsi immischiato in quel misterioso passato da cui aveva cercato di allontanarsi e che, evidentemente, nasconde il motivo per cui il suo amato animale è stato rapito.

Il trailer rilasciato in queste ore segue di pochi giorni il primo poster ufficiale di Pig e ci dà un'idea di quella che sarà l'atmosfera del film. Cosa ve ne pare? Pensate di dargli una possibilità? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, non possiamo far altro che dare il bentornato al nostro amato Nicolas Cage.