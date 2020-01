Pietro Valsecchi commenta il record di Tolo Tolo: 'Qualcosa di incredibile'

Tolo Tolo, l'esordio alla regia di Checco Zalone, ha coinciso anche col nuovo, straordinario record di tutti i tempi per un giorno di debutto al botteghino italiano.

Zalone è riuscito a battere, col suo quinto film da protagonista prodotto dalla Taodue Film di Pietro Valsecchi e distribuito da Medusa che ha raggiunto la quota stellare di 8.7 milioni di euro (8.680.232 per la precisione, con oltre 1.175.000 di presenze) diventando il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione (superando il primato precedente stabilito, sempre da Zalone con Quo Vado?, a 7.341.414 di euro).

"Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche" ha commentato con soddisfazione Valsecchi. "Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l'opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico."

Insomma ottimi risultati per iniziare il 2020, dopo che già nel 2019 il box office nostrano era risalito vertiginosamente grazie a degli incassi nei mesi estivi da record.