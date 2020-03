Piero Angela parla del Coronavirus e spiega "È un po' come Alien"

Da alcune settimane a questa parte, c'è un argomento che ha catalizzato l'attenzione di tutti: il Coronavirus. Piero Angela, uno dei più noti divulgatori scientifici del nostro paese, dice la sua al riguardo, e nel farlo ci regala anche una divertente citazione al film cult Alien.

Ma in che modo Angela è riuscito a inserire la pellicola di Ridley Scott nel discorso sull'epidemia che sta affliggendo sempre più persone negli ultimi giorni? Beh, in maniera molto efficace... ed esplicativa.



"Il Cronavirus" dice l'autore di Superquark alzando le mani "Devo dire che il telefono suona in continuazione, perché tutti mi chiedono un parere su questo virus che sta causando tutte queste complicazioni che conosciamo. Ma io rispondo sempre 'Signori, io parlo volentieri delle cose che so, di cui mi sono occupato'... Ma poi mi rispondono 'Sì, ma lei conosce, lei può dire le cose...'".



Angela chiarisce che non vuole aggiungere confusione, anche se un po' per contratto, un po' per interesse personale, ha fatto qualche ricerca. E nel cercare di elaborare un discorso sulle epidemie in generale e come funzionano i virus (nato dal fatto che "Questo Mr. Corona chi è? Che fa?") spiega: "Perché [il virus] è così aggressivo? Perché il virus è una forma a metà strada tra la vita e la non vita. Il virus in particolare non può riprodursi da solo. Non è che va dalla Signora Virus e emettono un altro bambino, Virussino" ride "No, per replicarsi fa un po' come Alien! Non so se ricordate che in questa astronave c'era uno di questi mostri alieni che si appiccicava alla bocca di un astronauta, lo fecondava, e dopo poco tempo gli usciva un nano-mostro dalla faccia, e lui moriva. E i virus fanno questo: entrano nelle cellule - nei batteri ma anche nelle cellule umane - per riprodursi e le distruggono".



Purtroppo nel nostro caso non basterà Sigourney Weaver a sconfiggere il Coronavirus, ma siamo fiduciosi che una soluzione arriverà al più presto.



Se volete, potete trovare il video completo anche qui nel nostro articolo (la citazione di Alien si trova dopo il minuto 4.30).