Pierfrancesco Favino fa la storia di Sky: record per L'ultima notte di Amore

Ascolti da record per L'ultima notte di Amore, il noir metropolitano con protagonista Pierfrancesco Favino e diretto da Andrea Di Stefano sbarcato in questi su Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma NOW.

L'ultima notte di Amore è infatti il film italiano più visto su Sky nei sette giorni nel 2023, con la cifra record di 665mila spettatori medi complessivi. Inoltre, il film ha più che raddoppiato i numeri d'esordio ed è anche il quarto più visto in assoluto quest’anno su Sky. Questo successo si somma al grande risultato ottenuto da L'ultima notte di Amore nelle sale cinematografiche italiane, dopo che la pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e al Tribeca Film Festival 2023.

L'ultima notte di Amore è prodotto da Indiana Production, Memo Films, Adler Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Nel cast, oltre a Pierfrancesco Favino, troviamo anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Se non siete tra quei 665mila spettatori medi che hanno contribuito a spingere il film verso questo prezioso record ma volete saperne di più sul film, cliccate sul link evidenziato qui di seguito per scoprire di cosa parla L'ultima notte di Amore.

