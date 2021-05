Pierfrancesco Favino, le migliori interpretazion della star de Il Traditore

Vincitore di numerosissimi premi nel 2019, soprattutto a Venezia, tra Nastri d'Argento e ai David di Donatello, Il Traditore di Marco Bellocchio andrà in onda questa sera, 24 maggio 2021, in prima serata su Rai 1 alle 21:25, regalandoci dunque un film imperdibile con un eccezionale Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta.

Per il film, Favino ha ottenuto il premio come Miglior Attore Protagonista ai Nastri d'Argento, ai David di Donatello e agli Italian Movie Award, ed è al momento il ruolo per cui l'interprete italiano ha ricevuto in assoluto più riconoscimenti uno dopo l'altro. La carriera di Favino è comunque costellata di enormi successi di pubblico e critica, ed è ancora oggi uno degli attori nostrani più amati della sua generazione, se non addirittura il più amato - oltre che richiestissimo.



Di recente, abbiamo visto Favino nel bel Padrenostro di Claudio Noce, film per cui ha anche ricevuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia del 2020. Tra le sue migliori interpretazioni possiamo comunque ricordare anche quella camaleontica di Bettino Craxi nell'Hammamet di Gianni Amelio e le sue performance in Romanzo Criminale, Senza nessuna pietà, nel Suburra di Stefano Sollima e anche in ACAB o Romanzo di una strage.



Qual è il vostro ruolo preferito di Pierfrancesco Favino? Fatecelo sapere nei commenti.