Pierfrancesco Favino elettricista provetto: 'Con la quarantena sto scoprendo un talento'

"Impara l'arte e mettila da parte" recita un vecchio adagio: mai come durante questo periodo di quarantena il detto si sta rivelando utile, con gli italiani intenti a scoprirsi cuochi, pasticcieri e quant'altro. Anche Pierfrancesco Favino, ad esempio, sembrerebbe aver scoperto un talento di cui non era a conoscenza.

Raccontando le sue giornate di quarantena, infatti, l'attore di Hammamet ha parlato di un'insperata abilità da elettricista: "Ho scoperto una manualità che non sapevo di avere, mi sto scoprendo elettricista di un certo livello" ha spiegato divertito l'attore, che comunque è preso anche da altre attività: "Faccio un corso di montaggio cinematografico online, mi dedico a nuovi progetti. Ma prima cucino, faccio i compiti con le mie figlie".

Favino ha poi parlato anche dell'ultimo film di Gabriele Muccino nel quale recita da protagonista, Gli Anni più Belli: "Sì, avrei preferito che Gli Anni più Belli continuasse sulle piattaforme ma era impossibile valutarlo senza sapere quanto sarebbe durato il blocco. Però i film in TV vanno valorizzati, c'è bisogno di attenzione, che vengano programmati in prima serata, come dice Pupi Avati". Il film di Muccino sarebbe dovuto arrivare in sala proprio in questi giorni, ma per ovvie ragioni non sarà possibile.

Nell'attesa dell'uscita (in sala o in streaming) qui potete trovare una delle clip de Gli Anni più Belli rilasciate nei mesi scorsi.