Pierfrancesco Favino diventa Craxi nel trailer ufficiale di Hammamet

Con Il Traditore fuori dagli Oscar 2020 dopo l'annuncio delle shortlist ufficiali, Pierfrancesco Favino proverà a rifarsi immediatamente: per coincidenza, pochi minuti fa è arrivato il trailer ufficiale di Hammamet, film nel quale l'attore si trasforma in Bettino Craxi.

Il filmato, esclusiva di Repubblica, può essere riprodotto comodamente all'interno dell'articolo.

Hammamet arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 gennaio 2020, e includerà nel cast anche Livia Rossi, Luca Filippi, Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Giuseppe Cederna e Roberto De Francesco. Diretto da Gianni Amelio, anche autore della sceneggiatura insieme ad Alberto Taraglio, il film è prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Cinema e rifletterà uno spaccato scottante della Storia italiana recente.

A vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, Hammamet è basato su testimonianze reali ma rigetta le definizioni di cronaca fedele e pamphlet militante, e rifletterà l’andamento di un thriller sviluppandosi su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.

Il titolo farà parte del folto palinsesto Rai Cinema per il 2020 insieme a Freaks Out di Gabriele Mainetti, Tre Piani di Nanni Moretti e Diabolik dei Manetti Bros. Per quanto riguarda i titoli internazionali, 01 Distribution ha acquistato anche i diritti di distribuzione italiani di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro le cui riprese dovrebbero iniziare a marzo 2020.