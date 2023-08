Pierfrancesco Favino compie 54 anni: 'Non avevo amici, entrai in un periodo di buio'

Sappiamo bene quanto le amicizie contino nella vita, soprattutto in fasi di crescita come l'infanzia e l'adolescenza: per Pierfrancesco Favino fu quindi tutt'altro che facile affrontare quei periodi della sua giovinezza senza il supporto di un amico, avendo perso ogni rapporto dopo il trasferimento al seguito della sua famiglia.

L'attore che recentemente ha parlato dello stato del cinema italiano e che oggi spegne le sue prime 54 candeline ne ha parlato qualche tempo fa durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Entrai rapidamente in una specie di buio. Mi sentii sradicato all’improvviso dal mio ambiente e fu difficile ricostruire le amicizie. Quelle dell’infanzia le persi una dopo l’altra" sono state le sue parole.

Favino ha proseguito: "Non avevo amici che mi spalleggiassero. Ero solo contro una forza, i miei genitori, che era obiettivamente più potente della mia. Non avevo nemmeno la forza di valicare il limite del proibito perché non farlo in compagnia perdeva di senso. Fino a 25 anni non bevevo, non fumavo e affogavo la noia nello sport. Ho avuto un’adolescenza tardiva e forse è stato meglio così". Un periodo buio dal quale l'attore di Nostalgia è riuscito ad uscire brillantemente con la maturità, diventando uno degli interpreti più amati del panorama italiano e non solo.