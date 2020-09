Pierce Brosnan venderà la sua villa ispirata a 007 James Bond per 100 milioni di dollari!

Pierce Brosnan, che ha recitato in quattro film della saga di James Bond, ha messo in vendita la sua villa ispirata a 007 che lui e sua moglie hanno costruito sulla costa di Malibu, in California: il prezzo è di $100 milioni di dollari!

Secondo il New York Post, l'ispirazione per la proprietà di 1.160 metri quadrati è venuta a Brosnan al tempo di Tomorrow Never Dies (1997) e venne pagata con l'enorme bonus che la star ricevette grazie al successo dell'episodio del 2002, Die Another Day. Brosnan ha detto al Wall Street Journal che sua moglie Keely Shaye Brosnan ha supervisionato il progetto edile per la villa, chiamata Orchid House, che ha richiesto circa 10 anni per essere costruita ed è stata progettata per assomigliare ai templi che ha visitato in Thailandia durante le riprese del suo secondo film di 007.

"Ho detto a Keely: 'Vai a costruire la casa dei tuoi sogni'. E lo ha fatto", ha spiegato. Le caratteristiche della struttura includono pavimenti in teak ad assi larghe e un tetto di tegole fatto di argilla verde ispirato ai templi, nonché cancelli d'ingresso ripresi dal paese asiatico. La coppia ha acquistato due appezzamenti di terreno per $5,1 milioni e $2,25 milioni, quindi ha incaricato gli architetti di progettare la loro casa dei sogni e una guest house.

L'edificio dispone di cinque camere da letto, uno studio d'arte, una sala proiezioni, due bar, una sala musica, una palestra, un centro benessere e un ponte che si affaccia sull'Oceano Pacifico. Ovviamente a disposizione anche una spiaggia privata realizzata modo che i loro figli, Dylan, ora 23enne, e Paris, 19enne, potessero giocare in sicurezza da bambini. Pierce e sua moglie hanno informato il Journal che stanno vendendo tutto perché i loro figli sono cresciuti e ora trascorrono la maggior parte del loro tempo alle Hawaii, dove Keely è cresciuto.

