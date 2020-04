Pierce Brosnan trasformato dalla quarantena? Guardate la foto shock postata sui social

In queste ore l'attore Pierce Brosnan, conosciuto per la sua raffinatezza tutta british che mise in luce soprattutto nella parte di James Bond, ha pubblicato sui suoi canali social un'immagine sconcertante che in un primo momento ha fatto preoccupare i suoi fan.

Il post è stato successivamente rimosso, ma ovviamente la fotografia è rimasta intrappolata nella rete di internet: ve la proponiamo in calce all'articolo.

"Isolamento... e siamo solo alla sesta settimana!" scherzava l'ex interprete di 007 nella didascalia di accompagnamento al post, nel quale vantava un look a dir poco folle molto simile a quello del Robinson Crusoe che interpretò nel 1997.

I suoi fan per qualche minuto sono andati nel panico, ma facendo un rapido giro sulla sua pagina ufficiale di Instagram sembra che l'attore, 66 anni, non se la stia passando affatto male: le altre foto, in compagnia della moglie e del resto della sua numerosa famiglia, lo mostrano raffinato ed elegante come al solito. Uno scherzo per movimentare la giornata ai suoi follower? Oppure il teaser di qualche progetto in arrivo?

I fan si sono anche scatenati a ripercorrere la carriera dell'attore nel tentativo di trovare un indizio che potesse spiegare questa sua uscita, e alcuni hanno riscontrato una netta somiglianza con il Brosnan/James Bond tenuto prigioniero nella Corea del Nord: ricordiamo che, nel ruolo di 007, l'attore ha recitato per ben quattro film della saga, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough e Die Another Day del 2002.

