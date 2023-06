Pierce Brosnan, la star vittima di una bizzarra effrazione nella sua villa!

Secondo quanto riporta TMZ, Pierce Brosnan ha subito uno strano tipo di furto con scasso nella sua villa a Malibu. Gli ufficiali di polizia di Los Angeles si sono recati nell'abitazione dell'attore lunedì pomeriggio dopo la segnalazione della presenza di un uomo nella sua proprietà e in quella del vicino di casa.

L'uomo sarebbe stato visto fare i propri bisogni nel cortile del vicino e frugare nella spazzatura, prima di entrare nella proprietà di Brosnan. L'uomo avrebbe usufruito della doccia all'aperto presente nel giardino dell'attore, scappando verso la spiaggia all'arrivo della polizia. Grazie all'ausilio di un elicottero, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo, prenderlo in custodia e accusarlo di furto con scasso per aver usufruito dell'acqua di Brosnan.



In base a quanto riporta TMZ, la moglie dell'attore Keeley Shaye Smith, era in casa in quel momento ma non è stata resa nota la presenza di Pierce Brosnan nell'abitazione.

Qualche mese fa Pierce Brosnan ha bocciato No Time To Die, l'ultimo film uscito nelle sale cinematografiche della saga di James Bond.



Brosnan ha interpretato l'agente 007 per quattro film, dal 1995 al 2002, prima di passare il testimone a Daniel Craig.



Su Everyeye trovate la recensione di No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, con protagonisti Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Ben Whishaw, con Jeffrey Wright e Ana de Armas.