Pierce Brosnan, la star di 007 si dichiara non colpevole dopo un'accusa particolare

La star di 007 Pierce Brosnan si è dichiarato non colpevole in seguito ad un'accusa molto particolare che gli è stata avanzata diverse settimane fa. Nel procedimento giudiziario in corso, Brosnan ha deciso di respingere al mittente quanto imputatogli e di dichiararsi innocente. Ma cosa è successo esattamente?

Pierce Brosnan è stato incriminato con due capi d'accusa dopo essere stato accusato di essersi avventurato in una zona termale del Parco Nazionale del Wyoming nel mese di novembre 2023 mentre era impegnato in alcune riprese del suo nuovo film.



Le sorgenti calde e l'area termale di Mammoth Terraces sono ecosistemi molto delicati che fanno parte del parco, oltre ad essere estremamente pericolose. In passato, venti persone sono decedute dopo essere cadute all'interno dell'acqua bollente, l'ultimo in ordine cronologico lo scorso novembre.



Le accuse sono state classificate come 'reato minore' e l'attore avrebbe dovuto presentarsi in tribunale il 23 gennaio. Tuttavia, Pierce Brosnan ha richiesto che l'udienza venga annullata e ha presentato una documentazione cartacea per professarsi innocente.

L'udienza è stata convertita in una conferenza virtuale che avverrà il prossimo 20 febbraio.



Nel caso venisse giudicato colpevole, Brosnan dovrà pagare una multa fino a 5.000 dollari. È un periodo particolare per l'attore: lo scorso anno Pierce Brosnan fu vittima di una bizzarra effrazione nella sua tenuta in California.