Pierce Brosnan sicuro su 007: 'Un mio ritorno? Quei giorni appartengono al passato'

Il post-No Time to Die presenterà un problema non da poco a Warner Bros., che si ritroverà a dover affrontare la spinosa questione della sostituzione di Daniel Craig nel ruolo di James Bond: qualcuno, volando decisamente alto con la fantasia, ha dunque pensato bene di tirar fuori il nome di una vecchia gloria come Pierce Brosnan.

L'attore che interpretò il celebre agente segreto di Sua Maestà dal 1995 al 2002 sembra ormai un po' fuori tempo massimo per pensare ad un clamoroso ritorno (Brosnan ha compiuto 68 anni lo scorso maggio), come confermato dalle parole del diretto interessato al riguardo.

Pochi giorni dopo l'arrivo dal Comic-Con delle nuove clip di No Time to Die, infatti, Brosnan ha dichiarato: "Oh, penso che per me quei giorni appartengano al passato. Penso di aver fatto il mio tempo. Sono comunque fiero di quanto fatto in quegli anni e di quei quattro film. Ma avanti, si guarda sempre e solo avanti" ha spiegato il buon Pierce.

Niente da fare, dunque: Brosnan non sarà il prossimo 007. E voi, chi vorreste subentrasse nel franchise per il post-Daniel Craig? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di vecchi James Bond, intanto, è stata finalmente ritrovata l'Aston Martin di Sean Connery rubata 25 anni fa.