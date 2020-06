Pierce Brosnan, sette anni fa la morte della figlia: il dolce ricordo su Instagram

Pierce Brosnan, celebre star del franchise di 007 James Bond, ha onorato la memoria della figlia adottiva, Charlotte Brosnan, nel settimo anniversario della morte della ragazza.

Charlotte ha perso la sua battaglia contro il cancro alle ovaie nel 2013, a 41 anni. La star di Die Another Day l'aveva adottata nel 1980, mentre era sposato con sua madre Cassandra Harris, tragicamente scomparsa anche lei per via di un tumore nel 1991, all'età di 43 anni.

L'attore è comparso sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore per rendere omaggio a Charlotte e anche per augurare alla sua giovane nipote Marley May un felice quinto compleanno. La star ha condiviso una sua foto nella quale viene ritratto mentre si gode il sole nella sua casa alle Hawaii, aggiungendo nella didascalia: "In ricordo di Charlotte e per gli auguri di buon compleanno alla mia cara Marley May."

Marley May è la figlia di Sean, trentaseienne figlio di Brosnan e Cassandra Harris. La star adottò anche Christopher, fratello di Charlotte, che oggi ha 47 anni. L'ex interprete di James Bond è sposato con Keely Shaye Smith dal 2001: la coppia condivide i figli Dylan, 23 anni, e Paris, 19 anni.

