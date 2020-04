Pierce Brosnan rivela: 'Tarantino voleva fare un film su James Bond, ma era ubriaco'

Nel corso di una recente live-commentary su GoldenEye, il suo primo film nei panni di James Bond, la star Pierce Brosnan ha raccontato di un esilarante incontro con Quentin Tarantino nei primi anni del 2000.

"Un giorno mi trovavo a Hollywood e sono andato in spiaggia, e ho incontrato Tarantino al Four Seasons dove lui stava facendo una conferenza stampa."

Brosnan lo aspettò al bar, ma Tarantino era impegnato e dovette rinviare l'incontro. Naturalmente, "qualcuno mi ha inviato un martini", perché è quello che fai quando vedi James Bond che aspetta in un bar, ma nell'attendere Tarantino l'attore ordinò un altro drink, e poi un altro ancora, e così via. A quel punto, quando il regista finalmente arrivò, Brosnan ammette di essere stato "abbastanza ubriaco", quindi il regista ha anche deciso di emularlo e ha iniziato a "ubriacarsi anche lui".

Da lì, Brosnan ha rivelato che Tarantino iniziò a "sbattere sul tavolo" dall'entusiasmo mentre parlava di parlando di quanto Brosnan fosse fantastico come Bond e dicendo che voleva fare un film su 007. Non è chiaro se fosse serio, ma Brosnan portò quelle idee ai produttori rivelando ciò che gli aveva detto Tarantino, ma alla fine "non se ne fece niente."

Il tempismo probabilmente non giocò a favore di questa collaborazione: l'incontro infatti avvenne dopo l'ultimo film di Brosnan e prima che la serie fosse riavviata con Daniel Craig come protagonista.

