Pierce Brosnan sarà il re nella versione musical di Cenerentola

Cenerentola è una delle fiabe più rinomate al mondo e ora conoscerà una nuova rivisitazione targata Sony, che ha scelto di riprendere l'iconica storia attraverso una commedia musicale. Il cast è già ricco d'interpreti ai quali ora si aggiunge Pierce Brosnan. Secondo The Hollywood Reporter l'ex 007 interpreterà il personaggio del re.

Pierce Brosnan si è dimostrato un attore eclettico nel corso della sua carriera, passando da progetti come quelli legati alla saga di James Bond a titoli come La fine del mondo, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e Il caso Thomas Crown.

Inoltre ha già sfoggiato ottime qualità nel musical, interpretando Sam Carmichael nei dittico di Mamma Mia!.



Il reboot di Cenerentola è scritto da Kay Cannon e ripropone la tradizionale storia di Cenerentola in una nuova versione che vede protagonista una giovane donna ambiziosa i cui sogni sono più grandi di quanto il mondo le concede.

Camila Cabello è la protagonista del film, con Billy Porter come fata madrina, Idina Menzel nel ruolo della malvagia matrigna, e Nicholas Galitzine come principe.

Il film sarà prodotto da James Corden, colui che in primis ha avuto l'idea del progetto. Louise Rasner sarà produttrice esecutiva.

Cenerentola ha avuto diverse versioni sul grande schermo, tra cui quella più conosciuta del Classico Disney, uscito nelle sale nel 1950. Il film ha avuto un remake live action con Lily James e Richard Madden, per la regia di Kenneth Branagh.