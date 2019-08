Pierce Brosnan raggiunge Rachel McAdams in Eurovision, la nuova commedia Netflix

HN Entertainment riporta in esclusiva che Pierce Brosnan è entrato nel cast di Eurovision, la nuova commedia prodotto e distribuita dal servizio di streaming on demand Netflix.

Il film ruoterà intorno all'Eurovision Song Contest, la celebre competizione musicale internazionale. Il concorso è famoso in tutto il mondo e tra gli ex vincitori figurano musicisti del calibro degli ABBA (che vinsero nel 1974 per la Svezia) e di Celine Dion (che ha vinto nel 1988 per la Svizzera) che hanno costruito le loro fortune proprio a partire dal successo nella competizione (per l'Italia partecipa solitamente l'ultimo vincitore del festival di Sanremo).

Will Ferrell sarà il protagonista di Eurovision, che sarà diretto da David Dobkin. Nel cast anche Rachel McAdams, che è comparsa con Farrell nella celebre e acclamata commedia 2 Single a Nozze, nel quale però non condividevano neanche una scena.

Ferrell ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Andrew Steele e partecipa anche in veste di produttore, insieme a Jessica Elbaum e Chris Henchy. Adam McKay è invece il produttore esecutivo.

Brosnan non è estraneo alle esibizioni musicali, avendo fatto parte del cast di Mamma Mia!: sebbene celeberrimo per il ruolo di 007, l'attore grazie al suo inconfondibile stile british nel corso della sua carriera ha saputo farsi apprezzare anche in svariate commedie romantiche.