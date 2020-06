Pierce Brosnan, la star di 007 lottò per ottenere la sua Aston Martin

Nel 2002, Pierce Brosnan si preparava a salire a bordo della Aston Martin Vanquish in La morte può attendere, pellicola che avrebbe firmato la sua ultima apparizione nei panni di James Bond. Tuttavia, l'attore scoprì che, al contrario di ciò che credeva, l'azienda non aveva in programma di regalargli un modello dell'automobile.

Come rivelato in una recente chiacchierata con Esquire, infatti, l'attore lottò con le unghie e con i denti per ottenere la sua Aston Martin, al punto da minacciare di non presentarsi alla sessione fotografica di preparazione all'annuncio ufficiale de La morte può attendere, dove neanche a dirlo avrebbe posato al fianco dell'iconica auto che avrebbe guidato nel film.

L'azienda automobilistica britannica alla fine decise di accontentare l'attore, ma la storia purtroppo non si conclude con un lieto fine: come ampiamente riportato nel 2015, la Vanquish di Brosnan è andata distrutta nel grave incendio scoppiato nella villa della star a Malibu, con le fiamme che sono partite proprio dal garage.

"Ciò che rimane di una meravigliosa Aston Martin" ha scritto Brosnan su Instagram dopo l'incendio, condividendo una foto degli unici pezzi rimasti in suo possesso. "Era una bellezza. Tuttavia, una macchina è solo una macchina. Una vita è un dono prezioso di bellezza e santità."

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo l'attore ha rivelato che tornerebbe nel franchise di James Bond come villain. Per altre notizia, vi lasciamo invece alle ultime anticipazioni di Daniel Craig su No Time To Die.