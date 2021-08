Pierce Brosnan parla del nuovo film DC Black Adam: 'Sono un grande fan di The Rock'

In una recente intervista con Haute Living, la superstar Pierce Bronsan ha espresso la sua grande stima e ammirazione per Dwayne 'The Rock' Johnson, dichiarando che apprezza l'attore di Black Adam come persona e per il modo in cui interagisce con le persone intorno a lui.

La star del franchise di 007 ha affermato di non conoscere molto bene Dwayne Johnson, poiché quest'ultimo si è tenuto per lo più sulle sue sul set, eppure ha ammesso di nutrire una "grande ammirazione" per il mondo che si è costruito intorno a lui. "Ho lavorato con Dwayne un paio di volte su questo set, ed è stato molto silenzioso. Di solito se ne sta molto per conto suo, quindi non conosco molto bene l'uomo nel privato, ma fin da subito ho avuto una grande ammirazione per lui e per quello che ha creato per se stesso nella vita. Soprattuto per come si comporta con chi gli sta intorno, in generale. Ci presentiamo sul set e andiamo avanti con il lavoro, ed è quello che dobbiamo fare".

Sebbene Black Adam abbia incontrato diversi ostacoli legati alla produzione, la produzione ah potuto contare sul forte affiatamento dei suoi co-protagonisti, spesso dimostrata sui social da Dwayne Johnson e Aldis Hodge, interprete di Hawkman. Ricordiamo che in Black Adam compariranno anche Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) e Doctor Fate, che sarà interpretato da Pierce Brosnan.

Le riprese di Black Adam sono terminate qualche settimana fa, con la data d'uscita fissata per il 29 luglio 2022. Per altri approfondimenti, ecco come Black Adam si collegherà al DCEU.