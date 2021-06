Pierce Brosnan dice la sua sul nuovo James Bond: 'Vedrei bene Idris Elba'

Come sappiamo, il prossimo No Time To Die segnerà un record per Daniel Craig, ma sarà anche la sua ultima interpretazione nel ruolo di James Bond. Per il suo successore si fanno tanti nomi, ma manca ancora l'ufficialità e probabilmente ogni fan ha il suo favorito. Un attore che se ne intende, Pierce Brosnan, ha recentemente detto la sua.

L'ex agente 007 ha rivelato a People il nome di chi vedrebbe bene nel franchise come nuovo James Bond.

"Mi viene in mente Idris Elba" ha detto. "Idris è una presenza così potente e una così grande tensione vocale precedente. Sarebbe magnifico. C'è anche Tom Hardy là fuori. Tom può davvero fare grandi cose, entrambi possono farlo."

Naturalmente le speculazioni su chi sarà il nuovo James Bond sono destinate ad aumentare fino a che non verrà ufficialmente scelto qualcuno. Secondo Pierce Brosnan, però, può "diventare stancante" anche chiedersi continuamente chi sarà a raccogliere il testimone da Daniel Craig, mentre un po' tutto il futuro del franchise sembra preoccupare gli autori dopo l'accordo Amazon-MGM.

"Daniel è stato magnifico e può andarsene a testa alta" ha aggiunto Brosnan, che ha recitato il ruolo di James Bond dal 1995 al 2002. "Ha davvero lasciato un segno indelebile nel franchise."