Pierce Brosnan contro Liam Neeson stasera: Caccia Spietata è il western da non perdere

Stasera su Cielo a partire dalle 21:15 andrà in onda Caccia Spietata, western del 2006 diretto da David Von Ancken e interpretato dai grandissimi Pierce Brosnan e Liam Neeson.

Presentata al Toronto International Film Festival nel 2007, è ambientato nelle Ruby Mountains durante il 1868, poco dopo la fine della Guerra di Secessione americana: in questo contesto si muove l'ex sudista Carver (Neeson), che dà la caccia al capitano nordista Gideon (Brosnan) per un motivo che non vi stiamo a svelare.

Con una premessa simile a quella de Il texano dagli occhi di ghiaccio, western del 1976 diretto e interpretato da Clint Eastwood che, in epoca di guerra di secessione, raccontava proprio della caccia da parte del protagonista nei confronti di un capitano nordista, Caccia Spietata saprà sorprendervi perché proprio come un altro leggendario western eastwoodiano - ovvero Lo straniero senza nome - ad un certo punto prenderà una piega totalmente inaspettata, quasi metaforica, con il graduale mutamento dell'ambientazione (dalle montagne innevate si arriverà via via ad un deserto torrido) a farsi parabola del viaggio dei protagonisti.

Di più non vi diciamo per non rischiare di rovinarvi la sorpresa, ma se siete amanti del far west, di Pierce Brosnan o di Liam Neeson o meglio ancora di tutti e tre allora prendete il telecomando e sintonizzatevi su Cielo.

