Pierce Brosnan da James Bond a The November Man, ecco come ottenne il ruolo

Stasera su NOVE va in onda The November Man, thriller d'azione del 2014 diretto da Roger Donaldson che vede come protagonista Pierce Brosnan nei panni di un agente della CIA.

Cinque anni dopo essersi ritirato a vita privata, l'ex agente Peter Devereaux ritorna in servizio per mettersi in contatto con un'amante del passato. La donna ha infatti alcune prove in grado di incriminare Federov, un politico corrotto, responsabile di alcuni crimini commessi durante la guerra in Cecenia.

Per interpretare il protagonista fu inizialmente ingaggiato Daniel Craig, che venne sostituito all'ultimo minuto per via dei suoi molti impegni. A quel punto, però, il regista era deciso ad avere come interprete principale un "James Bond" e tentò di convincere Sean Connery, che però si era ritirato dalla recitazione da ormai molti anni.

Venuto a sapere dell'approccio di Donaldson, Brosnan si disse sicuro di poter interpretare un personaggio così cupo, e per entrare nel ruolo riprese addirittura a bere. Il regista, impressionato dall'impegno della star, decide quindi di ingaggiarlo.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Brosnan sarà protagonista di Youth, nuovo sci-fi presentato in questi giorni al mercato virtuale di Cannes. Intanto, in queste ore l'attore ha ricordato la figlia scomparsa.