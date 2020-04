Pierce Brosnan salvò la vita a Halle Berry durante una scena di sesso in 007

La morte può attendere non è di certo considerato tra i più riusciti film della saga di James Bond, né tra le migliori interpretazioni di Pierce Brosnan. Grazie a Halle Berry, però, abbiamo scoperto un aneddoto che la dice lunga sull'eroismo e sulla prontezza di riflessi dell'interprete del celebre agente 007.

Halle Berry è stata infatti ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon, naturalmente nella formula riadattata in queste settimane di quarantena e distanziamento sociale, ossia in collegamento video. L'attrice ha rivelato un curioso episodio avvenuto sul set di La morte può attendere, diretto da Lee Tamahori nel 2002. La scena che stavano girando era particolarmente piccante, e si può dire che Pierce Brosnan le abbia salvato la vita.

"Una volta, stavo girando una scena con Pierce e avrei dovuto essere tutta sexy e, diciamo, cercare di sedurlo con un fico" ha raccontato l'attrice. "Ma poi stavo finendo per soffocarmi. E lui ha dovuto alzarsi e farmi la manovra di Heimlich. Quindi non sexy. Direi non proprio sexy."

Secondo IMDb, la scena in questione è stata poi tagliata di sette secondi, per evitare un divieto ai minori di 13 anni all'uscita del film nei cinema. Le versioni home video pubblicate dal 2006, invece, contengono la scena nella sua versione integrale. La differenza, a quanto pare, è che in quest'ultima si sente Jinx (il personaggio di Halle Berry) gemere. Ma forse, più che gemiti di piacere, era soltanto un problema con quel fico.

Nel prossimo capitolo della saga di James Bond, No time to die, Daniel Craig sarà per l'ultima volta 007, mentre le protagoniste femminili saranno Lea Seydoux e Ana De Armas.