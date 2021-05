Pierce Brosnan, il figlio è la copia della star di 007! Sta crescendo il nuovo James Bond?

La similarità nei tratti somatici tra genitori e figli è certamente una caratteristica prevedibile ma in alcuni casi la somiglianza è davvero inquietante; è il caso di Paris, secondogenito ventenne di Pierce Brosnan e della giornalista Keely Shaye Smith, come dimostra la foto postata su Instagram dalla madre del giovane.

Sta crescendo un nuovo James Bond nella famiglia Brosnan. Ovviamente è molto presto per dirlo ma la grande somiglianza con il padre chiaramente ha fatto nascere il pensiero di un altro Brosnan nel franchise di 007.



Tra i fan c'è chi sostiene che il giovane Paris sia la copia più giovane del padre e chi ironizza sul fatto che possa essere il suo doppelgänger.

Paris Brosnan al momento studia cinema e tra le sue passioni spiccano la moda e l'arte, quindi non è così improbabile pensare ad un futuro lavorativo nello stesso ambito del celebre genitore.

Tuttavia non è detto che il giovane inizi una carriera d'attore e per il momento le ipotesi sul web sono soltanto suggestioni dei fan. Lo scorso anno Pierce Brosnan disse di non rimpiangere James Bond, dopo il suo addio al ruolo nel 2002.



Qualche mese prima l'attore aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni su 007: Pierce Brosnan disse che sarebbe tornato volentieri come villain nella saga.

Chissà se si profilerà un futuro con Pierce Brosnan 'cattivo' e il figlio Paris come 007 nel franchise. PerI fan di James Bond non sarebbe affatto una brutta idea.