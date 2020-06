Pierce Brosnan, l'ex James Bond protagonista del nuovo sci-fi Youth

Nuovo ruolo in un thriller per Pierce Brosnan. L'ex star di 007 sarà protagonista dello sci-fi Youth, diretto da Brett Marty. Il film verrà presentato da Highland Film Group al mercato virtuale di Cannes, in programma a fine mese. Brosnan farà parte anche di un altro progetto cinematografico che verrà presentato al mercato sulla Croisette.

In Youth, Pierce Brosnan interpreterà Joel, un ingegnere pubblicitario prossimo alla pensione, che insieme alla moglie prende parte ad un processo d'inversione del tempo. Ma qualcosa non va per il verso giusto; la moglie ringiovanisce di parecchi anni ma Joel invecchierà repentinamente. Per tentare di tornare sui suoi passi, l'uomo scoprirà alcuni aspetti nebulosi e inquietanti della società che si nasconde dietro questo particolare processo.



Pierce Brosnan parteciperà ad un altro film che sarà programma di discussione al prossimo mercato di Cannes, The King's Daughter.

Famoso in tutto il mondo per il ruolo dell'agente segreto James Bond nell'omonima saga cinematografica, interpretato dal 1995 al 2002 in ben quattro film, prima di lasciare le redini del personaggio a Daniel Craig.

Brosnan ha partecipato anche ad altri film di grande successo come Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Mamma mia! e L'uomo nell'ombra.

Pierce Brosnan tornerebbe nel franchise di Bond come villain, secondo quanto dichiarato dall'attore. Durante il lockdown, Pierce Brosnan ha pubblicato un selfie con un look shock, con capelli e barba lunga e ingrigita.